Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'te Enzo Roco koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fatih Karagümrük'te forma giyen Enzo Roco'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Covid-19 testi neticesinde Enzo Roco’nun test sonucu pozitif çıkt. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcunun, izolasyon ve tedavi süreci evinde devam ediyor.
Bilgilendirme— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) April 18, 2021
17.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testi neticesinde futbolcumuz Enzo Roco’nun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/FrlxC0uk72
Etiketler: Fatih Karagümrük Koronavirüs
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