Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Covid-19 testi neticesinde Enzo Roco’nun test sonucu pozitif çıkt. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcunun, izolasyon ve tedavi süreci evinde devam ediyor.

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17.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testi neticesinde futbolcumuz Enzo Roco’nun test sonucu pozitif çıkmıştır.



Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/FrlxC0uk72 — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) April 18, 2021