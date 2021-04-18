Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay Bayındır ameliyat edildi
Fenerbahçe'de, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır, ameliyat edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edildi." ifadesi kullanıldı.
Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilen açıklamada, 23 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisi paylaşıldı.
Etiketler: Fenerbahçe
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