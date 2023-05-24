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Spor
TRT HABER/AA 24.05.2023 14:40

Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük kulübü konu ile ilgili açıklama yaptı.

"Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyecegimiz gerekcesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamalari icin sezon sonuna kadar izin verdik.

Kulübümüz bu 'Süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en dogru planlamayı yapacaktır.

Andrea ile geçirdigimiz bir sezondan dolayı çok mutlu oldugumuzu belirtir ve kulubümüze kattıklarından dolay teşekkür eder, gelecekte ona ve ekibine başarılar dileriz."

Geçen yıl haziran ayında kırmızı-siyahlı takımın başına geçen 44 yaşındaki İtalyan teknik adam, çıktığı 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.


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