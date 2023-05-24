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Spor
AA 24.05.2023 12:31

Eski Fenerbahçeli futbolcu Ergun Öztuna vefat etti

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden "Puşkaş Ergun" lakaplı Ergun Öztuna hayatını kaybetti.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Ergun Öztuna vefat etti
[Fenerbahçe]

Fenerbahçe Kulübünden taziye mesajı yayımlandı.

"Türk futbolunun ve Fenerbahçemizin unutulmaz ismi 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan eski futbolcumuz Ergun Öztuna’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Ergun Öztuna'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz."

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Öztuna, 1957'de İstanbul Ligi'ni kazanan sarı-lacivertli takıma şampiyonluğu getiren maçta 3. golü kaydetti.

Ergun Öztuna, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını da yaptı.

Öztuna, 1956-63 ve 1964-65 yılları arasında olmak üzere iki farkı dönemde sarı-lacivertli formayı giyerken; 1958-1959, 1960-1961 ve 1964-1965 sezonlarında olmak üzere 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ergun Öztuna için 25 Mayıs'ta Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde saat 10.45’te tören düzenlenecek.

Ergun Öztuna'nın cenazesi, öğle namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


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