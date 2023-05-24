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Spor
AA 24.05.2023 12:15

Gaziantep FK Teknik Direktör Erdal Güneş ile 2 yıllığına anlaştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu sezon Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK, Teknik Direktör Erdal Güneş ile 2 yıllığına anlaştı.

Gaziantep FK Teknik Direktör Erdal Güneş ile 2 yıllığına anlaştı
[Fotograf: AA]

Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Güneş'in teknik direktör olarak Gaziantep FK'da uzun yıllar başarıyla görev yaptığı belirtildi.

Takımın sembol isimlerinden genç çalıştırıcı Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzde aktif futbolculuk kariyerinde kaptanlık yaparak büyük hizmetlerde bulunan Teknik Direktörümüz Güneş, son altı sezonda ise antrenör olarak görev yaptı.

Takımımızın Süper Lig'de oynadığı son 3 maçında da teknik sorumlu olarak görev yapan Güneş, iki galibiyet almayı başarmıştı. Güneş'e yeni görevine 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."


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