Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'a konuk olacak
[Fotoğraf: AA]
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor.
Ligde 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyeti olan Trabzonspor ise 60 puanla 4. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig Fatih Karagümrük
Sıradaki Haber
Yüzme milli takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz