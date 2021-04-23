Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri, 400 sporcunun katılımıyla Edirne'de başladı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin ilk gününde ENKA adına yarışan Merve Tuncel, 800 metre serbestte 8.26.06'lık derecesi ile 15-16, 17-18 ve artı 19 yaş kategorilerinde Türkiye rekoru kırdı.

ENKA'dan Sudem Denizli de 200 metre sırtüstü yarışında 2.13.16'lık derecesi ile 15-16, 17-18 yaş kategorilerinde Türkiye rekorunun sahibi oldu.