Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük Medhi Benatia'yı transfer etti
VavaCars Fatih Karagümrük, defans oyuncusu Medhi Benatia’yı transfer ettiğini açıkladı.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük, son olarak Al-Duhail forması giyen Mehdi Benatia ile anlaşmaya vardı.
Kariyerinde daha önce Bayern Münih, Juventus ve Roma gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de forma giyen Faslı savunmacının; 3 İtalya Serie A, 2 de Almanya Bundesliga şampiyonluğu bulunuyor. Benatia ayrıca 58 kez Fas Milli Takımı'nın formasını terletti.
Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi önemli takımların formasını giyen Medhi Benatia, Fas Milli Takımının formasını da 58 giydi. Kariyerinde 2 Bundesliga ve 3 Serie A şampiyonluğu gibi bir çok başarıya imza atan Benatia, artık Karagümrük forması giyecek.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 30, 2021
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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