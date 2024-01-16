Fatih Karagümrük iki golle son 16 turunda

Fatih Karagümrük ile Kırklarelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetti.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, 54 ve 84. dakikalarda Serdar Dursun'un attığı goller Fatih Karagümrük'e galibiyeti getirdi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakayı kazanan Fatih Karagümrük, son 16 turuna yükseldi.

Kupaya 4. eleme turundan katılan Fatih Karagümrük bu turda Belediye Derincespor'u 3-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Kırklarelispor ise 2. eleme turunda Çorlu 1947'yi 1-0, 3. turda Karaköprü Belediyespor'u 1-0 ve 4. turda da Altay'ı 3-2 yenerek 5. tura yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Kırklarelispor, gole yaklaştı. Okan Derici, Denizhan Taşkan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluştu. Okan'ın kale sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Emre Bilgin, topu kornere çeldi.

24. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, tehlikeli geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Lasagna'nın yerden vuruşunda kaleci Mızhat Burak Sarı, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

52. dakikada ev sahibi ekip, öne geçme şansını kullanamadı. Lasagna, sol kanattan ceza sahasına girerek topu Serdar Dursun ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 54. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, golü buldu. Lasagna, sol kanattan topla hareketlenerek savunmanın arkasına sarktı. Lasagna'nın yerden gönderdiği pasla kale sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun, ilk vuruşunda kaleci Mızhat Burak Sarı'yı geçemedi. Kaleciden seken topu tamamlayan Serdar, takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL - 84. dakikada ev sahibi takım, farkı ikiye çıkardı. Emir Tintiş'in uzun pasında Güven Yalçın, ceza sahasında topu önünde buldu. Güven, bekletmeden meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a doğru gönderdi. Savunmanın hatasını değerlendiren Serdar, önüne düşen topu sert vuruşuyla ağlara yolladı. 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan VavaCars Fatih Karagümrük, kupada son 16 turuna yükseldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Sabri Öğe, Ferhat Çalar.

Vavacars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Emir Tintiş, Salih Dursun, Teklic (Dk. 62 Güven Yalçın), Levent Mercan, Adnan Uğur (Dk. 46 Eysseric), Bertolacci (Dk. 81 Lawrence), Paoletti (Dk. 46 Kourbelis), Lasagna (Dk. 88 Samed Onur), Serdar Dursun.

Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Muharrem Doğan (Dk. 65 Efecan Barlık), Bilal Musa Şentürk (Dk. 46 Yücel Candemir), Erdinç Pekgöz, Erkam Kömür, Efe Geçim (Dk. 67 Taşkın Kartal), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 46 Furkan Fehmi Güneş), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 46 Serkan Sözmen), Sırat Yeşilördek, Okan Derici, Hüseyin Altuğ Taş.

Sarı kartlar: Dk. 21 Muharrem Doğan, Dk. 45+2 Bilal Musa Şentürk, Dk. 77 Serkan Sözmen (Kırklarelispor), Dk. 47 Serdar Dursun, Dk. 70 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Goller: Dk. 54 ve 84 Serdar Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)