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Spor
AA 16.01.2024 14:50

Şanlıurfaspor ligde 5 maçtır kazanamıyor

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'a 1-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 5 maçtır kazanamıyor.

Şanlıurfaspor ligde 5 maçtır kazanamıyor

Bu sezon ligde oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyeti bulunan Şanlıurfa temsilcisi, istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Şanlıurfaspor, ikinci yarının ilk maçında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta dün deplasmanda Altay'a 1-0 mağlup oldu.

Ligde son 5 maçta 3 mağlubiyeti ile 2 beraberliği bulunan sarı-yeşilli ekip, bu maçlarda kalesinde 9 gol görürken rakip fileleri ise 2 kez havalandırdı.

Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 16 puanla 15. sırada bulunuyor.

Şanlıurfaspor, 19. hafta maçında ise 21 Ocak Pazar günü saat 16.00'da seyircisi önünde Adanaspor ile karşılaşacak.

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