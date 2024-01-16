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Spor
DHA 16.01.2024 14:40

Eyüpspor Samu Saiz'i kadrosuna kattı

Eyüpspor, son olarak EMS Yapı Sivasspor forması giyen Samu Saiz ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Eyüpspor Samu Saiz'i kadrosuna kattı

Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Eyüpspor, kadrosunu 32 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu Samu Saiz ile güçlendirdi.

İstanbul ekibi, son olarak Sivasspor'da forma giyen tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Saiz, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

"Eyüpspor camiasına gelmekten dolayı gurur duyuyorum. Buradaki hedeflerimiz büyük. Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve bu aileye gerek saha içinde gerekse saha dışında layık olmaya calışacağım. Sivasspor'a bana verdikleri emekten dolayı teşekkür ederim. Bu transferde emeği geçen Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a ayrıca teşekkür ederim."

Samu Saiz, Sivassspor formasıyla Süper Lig'de bu sezon çıktığı 18 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı.


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