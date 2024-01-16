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Spor
AA 16.01.2024 14:35

Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 ve 18 Ocak günlerinde yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen

13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi

15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Trabzonspor-Manisa FK: Turgut Doman

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor: Burak Pakkan

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