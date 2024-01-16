Göksel Gümüşdağ'dan Karzev açıklaması: Özür diledi

Göksel Gümüşdağ, Todini İnşaat ile yaptıkları göğüs sponsorluğu imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ülkemizin hassasiyeti bu konuda çok fazla, bu kabul edilebilir bir durum değil"

Gümüşdağ, soruşturma başlattıkları Eden Karzev hakkında konuştu.

"Karzev, bizim oyuncumuz fakat kendisi sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuş, bunu fark edince idari direktörümüz Murat Yaman, kendisini çağırıp bir disiplin soruşturması açtığımızı ifade etti, ben de talimatını verdim. Karzev'den savunmasını istedik. Savunmasında 'Ben savaşla değil barışla ilgili bir ifade kullanmak istedim, yanlış anlaşıldım, savaşı isteyen biri değilim, barış olsun istiyorum.' demiş ve özür dilemiş, paylaşımı hemen kaldırmış. Ama buna rağmen bizlerin ve ülkemizin hassasiyeti bu konuda çok fazla, bu kabul edilebilir bir durum değil. Kendisine de bunu ifade ettik. Savunmasını değerlendirip bir karar alacağız. Kendisi dün emniyette ve savcılıkta da ifade verdi. Aynı ifadeleri orada da kullanmış."

"En az iki oyuncu daha alacağız"

Göksel Gümüşdağ, transfer çalışmaları hakkında konuştu.

"Ara transferlerde dikkatli olmak gerek. Transferini gerçekleştirdiğimiz tek oyuncu var o da Josef de Souza. Kendisi çok önemli ve lider bir oyuncu. İhtiyacımız olan bir mevkiydi. Bundan sonra da en az iki oyuncu daha alacağız. Hoca ile yapacağımız toplantı sonrasında gerekirse gönderilecek oyuncular da olabilir. Şu an için 3-4 oyuncu üzerinde hocanın raporu var. O rapor doğrultusunda karar vereceğiz."

Başkan Gümüşdağ, "Galatasaray'ın kiralık olarak Başakşehir'de forma giyen Dubois'i geri çağırdığı iddia ediliyor. Galatasaray'ın bir talebi oldu mu?" sorusunu yanıtladı.

"Dubois bizim takımımıza çok iyi adapte olmuş bir oyuncu, şu an bizim oyuncumuz. Sezon sonuna kadar bizde kiralaması var. Biz oyuncudan memnunuz, oyuncu da buradan memnun. Eğer bir gelişme olursa değerlendiririz ama şu an için böyle bir gelişme yok. Kendisinden çok memnunuz ve ihtiyacımız olduğunu da söylemiş olayım."

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı

Göksel Gümüşdağ, dün yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ise gündemdeki konuların değerlendirildiğini belirtti.

"Passolig, e-bilet, yayın ihalesi yakın zamanlarda olacak. Kulüplerin ihtiyaçları bitmiyor, bununla ilgili neyi iyileştirebiliriz konusunda tüm başkanlar olarak genel değerlendirme yaptık. Yabancı konusunda kulüplerin genelinin mutabık olduğu bir uygulama. İnşallah gelecekte de gerek e-bilet gerekse yayın ihalesinde Türk futbolunun gelirini daha iyi noktaya getirmek için tüm arkadaşlarımız çaba sarf ediyor."

Başakşehir ile Todini İnşaat arasında göğüs sponsorluğu anlaşması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, İtalyan inşaat firması Todini ile forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre, RAMS Başakşehir formasının göğüs kısmında 1 yıl boyuncu Todini ismi yer alacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Todini İnşaat Firmasının Başkanı Darkhan Kyzaibayev ve Yönetim Kurulu Üyesi Claudio Picinin katıldı.

Göksel Gümüşdağ, anlaşmayla ilgili konuştu.

"Clauido ile Cengiz Ünder'in Roma'ya satışında tanışmıştık. Todini İtalya'nın önemli bir firması, Darkhan Bey'le eski bir dostluğumuz var. Başakşehir'in 10. yaşında Avrupa'daki başarıları, Süper Lig şampiyonluğu, başarıları, Avrupa'ya oyuncu satışları, uluslararası transferleri, Avrupa'da bilinilirliğimizi arttırmış durumda. Onlar da bu enerjiyi gördükleri için Başakşehir ile 1 yıllık göğüs sponsorluğu anlaşması için buradayız. Todini ve Başakşehir'in bu anlaşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum."

Todini İnşaat Firmasının Başkanı Darkhan Kyzaibayev de anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

"Tadini Ailesi olarak bu iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği bizim için çok önemli. Birlikte çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu takıma inanıyoruz, birlikte çok zafer kazanacağımızı düşünüyoruz. İnşallah bu iş birliğinin uzun süre devam edeceğini düşünüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum."

Yönetim Kurulu Üyesi Claudio Picinin ise "Todini yarı Kazak yarı İtalyan bir inşaat şirketi. Todini'nin neden Başakşehir'i seçtiğine dair sorularınız olabilir. Buraya bir yatırım şirketi olarak geldik ve Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Kazak ortaklarımızın da tavsiyesiyle Başakşehir'i seçtik. Onların Başkan Bey ile çok uzun süredir süren ilişkileri de var. Başakşehir'in Todini ile birlikte yüksekten uçacağına inanıyorum. Hayalimizde Başakşehir'i Roma ya da Lazio gibi bir İtalyan takımıyla Avrupa kupalarında oynarken görmek var." açıklamasında bulundu.