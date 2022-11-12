Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük Gaziantep FK'yi ağırlayacak
[AA arşiv]
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, 13 Kasım Pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta puan elde edemeyen Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yi yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilecek araya mutlu gitmek istiyor.
Ligde çıktığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, 12 puan elde etti.
Gaziantep FK, ligde oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 15 puan topladı. Rakip fileleri 16 kez havalandıran Gaziantep FK, kalesinde 16 gole engel olamadı.
Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep FK, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Etiketler: Gaziantep FK Fatih Karagümrük Süper Lig
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