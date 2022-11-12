İstanbulspor'un konuğu Hatayspor
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, 13 Kasım Pazar günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.
İstanbulspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan mağlup ayrıldı. Sarı-siyahlı takım, Hatayspor karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
Ligin geride kalan bölümünde 12 maça çıkan İstanbulspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 8 puan topladı.
Volkan Demirel'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen Hatayspor ise Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmada 11 puan elde etti.
Ligde 12 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgiyle Hatay ekibi, 16. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte, kart cezalısı Ognjen Vranjes'in yanı sıra sakatlığı süren Christian Atsu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
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