VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta galibiyete ulaşan taraf 4-1'lik skorla İstanbul temsilcisi oldu.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri Salih Dursun, Fabio Borini (2) ve Mbaye Diagne kaydetti.

Ankaragücü'nün Rayyan Baniya (KK) ile bulduğu gol mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Pirlo'nun öğrencileri 3 puan, maç fazlası ve averajla 12. sırada yer aldı.

İstanbul deplasmanından farklı bir skorla yenik ayrılan başkent temsilcisi ise 1 puan, maç fazlası ve averajla 16. sırada konumlandı.

Önemli anlar: İlk yarı

Gol - 3. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen topu kaleci Viviano yumruklayarak uzaklaştırmak isterken, altıpasta takım arkadaşından dönen topu Salih Dursun kaleye gönderdi. VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay, gol kararını verdi: 1-0

Gol - 9. dakikada ev sahibi ekibin ikinci golü geldi. Caner Erkin, ilk goldeki noktadan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi, ön direkte Borini'nin kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

41. dakikada Oğuz Ceylan, Caner Erkin'in uzaklaştıramadığı topu alarak sağdan çizgiye indi ve ceza sahası içinde dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci Viviano gole izin vermedi.

İlk yarı, Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

Gol - 48. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Colley'in içeri çevirdiği topu Borini arka direkte ağlara gönderdi: 3-0

Gol - 53. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü geldi. Oğuz Ceylan'ın sağdan ortasını uzaklaştırmak isteyen Baniya'nın ters vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

73. dakikada Chatzigiovanis'in sağdan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Ozdoev uzaklaştırmak isterken ters bir vuruşla kalesine gönderdi, Viviano son anda topu kornere çeldi.

76. dakikada sağdan gönderilen uzun topla arka direkte buluşan Macheda, aut çizgisine yakın bir noktadan dar açısına rağmen şutunu çekti, Viviano bacaklarıyla meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.

Gol - 82. dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Levent Mercan'ın ceza sahası önünden şutunda ceza alanında Sinan Osmanoğlu'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 83'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1

VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.