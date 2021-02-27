Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 50. dakikasında Alassane Ndao Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.

Fatih Karagümrük'te Borini 88. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Ligde 2 hafta sonra hanesine üç puan yazdıran Fatih Karagümrük, 40 puana yükseldi.

Üst üste ikinci, deplasmanda da kazanamama serisini 9 maça çıkartan Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

30. dakikada Balkovec soldan ortasını yaptı. Kaleci Marafona, uygun durumdaki Sobiech'ten önce topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 50. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Bertolacci'nin pasıyla sağdan hareketlenen Ndao, topu ceza sahası sağ çaprazına kadar sürdü ve şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top sekerek kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

70. dakikada Castro'nun sağdan ortasında savunmanın üzerinden geçen top arka direkte Ndao'nun önüne düştü. Kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Senagalli oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

74. dakikada sağdan kullanılan taç atışında topu alan Bertolacci'nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında dönen topa Castro vurdu, meşin yuvarlak yine direkten döndü. Ndao, ceza sahası sağ çaprazında önüne düşen topu kale alanındaki Bertolacci'ye göndermek istedi. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

83. dakikada ev sahibi ekipte Mevlüt Erdinç'in ceza sahası önünden vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

GOL - 88. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan aldığı topla hareketlenen ve rakibini geçerek ceza sahası çizgisi üzerine kadar gelen Borini'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

90+6. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında Bareiro topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Fatih Karagümrük, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Bilal Gölen

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao (Dk. 90 Salibur), Castro (Dk. 81 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 90+4 Lens), Sobiech (Dk. 81 Mevlüt Erdinç)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Caulker (Dk. 90+1 Fatih Aksoy), Tzavellas, Moubandje (Dk. 77 Juanfran), Umut Güneş (Dk. 60 Kadzior), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 77 Efkan Bekiroğlu), Berkan Kutlu, Davidson (Dk. 60 Bareiro), Mustafa Pektemek​​​​​​​

Goller: Dk. 50 Ndao, Dk. 88 Borini (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 54 Ndao, Dk. 54 Bertolacci (Fatih Karagümrük), Dk. 55 Davidson, Dk. 66 Salih Uçan, Dk. 86 Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)

Atılay Canel: Kazanmamız gereken bir maçtı, bunun için mutluyuz

Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Kazanmamız gereken bir maçtı, bunun için mutluyuz. Bu maçı kazanıp üst taraflarda yerimizi sabitleştirmek istiyorduk. Nitekim de oyuncularımız ellerinden geleni istekli, arzulu bir şekilde yerine getirdi."

Canel, karşılaşmanın 74. dakikasındaki ataklarının gole dönüşmemesinin kendisini şaşırttığını belirtti.

"Ben aynı anda aynı direğe topun iki kere vurup dönmesini seneler sonra ilk defa görüyorum. Herhalde Süper Lig'de bu şekilde kaçan gol yoktur diye düşünüyorum. Yarından itibaren çalışmalara başlayıp, Erzurum'dan da puanlarla dönmek istiyoruz. Oyuncu arkadaşlarımızı kutluyorum."

Canel, geçen hafta geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Borini'nin performansını da değerlendirdi.

"Kendisine iyi baktı. Bütün hafta boyunca antrenmanlarımıza gayretle çıktı. Verilen görevleri yerine getirdi. Golüne de attı."