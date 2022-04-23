VavaCars Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda GZT Giresunspor'u konuk etti. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetti.

Fatih Karagümrük'ün gollerini 52. dakikada penaltıdan Aleksandar Pesic ile 65. dakikada Jimmy Durmaz ağlarla buluşturdu.

GZT Giresunspor'un golünü 48. dakikada penaltıdan Chiquinho kaydetti.

Jimmy Durmaz 77. dakikada kırmızı kart görerek VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla sahasındaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran VavaCars Fatih Karagümrük, puanını 50'ye çıkararak maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi.

40 puanlı GZT Giresunspor ise 16. basamakta kaldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı GZT Giresunspor, 3-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ve iki takımın da pozisyon bulmakta güçlük yaşadığı ilk 45 dakika golsüz beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada GZT Giresunspor 1-0 öne geçti. 47. dakikada Biglia'nın ceza sahası içinde Chiquinho'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 48. dakikada topun başına geçen Chiquinho topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL - 52. dakikada Fatih Karagümrük'ün golü geldi. Perez'in Borini'ye ceza sahası içindeki müdahalesi sonrası Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu Pesic gole çevirerek takımının beraberlik golünü kaydetti. 1-1

57. dakikada Emre Mor'un orta sahadan savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Pesic'in ceza sahası içinde vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

GOL - 65. dakikada Fatih Karagümrük 2-1 öne geçti. Pesic'in uzun pasını ceza sahası içinde savunma oyuncuları arasında kontrol eden Jimmy Durmaz'ın vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

77. dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Jimmy Durmaz, Perez'e yaptığı faul sonrası rakibiyle yaşadığı gerginliğin ardından hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fatih Karagümrük maçı 2-1 kazandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Karabalcık

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor (Dk. 82 Toure), Bistrovic (Dk. 46 Borini), Levent Mercan (Dk. 46 Adnan Uğur), Karamoh (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Pesic (Dk. 87 Ahmed Musa)

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Behiç, Traore (Dk. 68 Muhammed Gümüşkaya), Flavio, Suleymanov (Dk. 68 Diabate), Chiquinho, Serginho (Dk. 87 Balde), Umut Nayir

Goller: Dk. 48 Chiquinho (Penaltıdan) (GZT Giresunspor), Dk. 52 Pesic (Penaltıdan), Dk. 65 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 77 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 42 Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)

Atılay Canel: Böyle olursa sahada oyuncu kalmaz

Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Kırmızı kart pozisyonunda oyuncuların söyledikleri kelimeleri yabancılar sürekli birbirine söylüyor. Böyle olursa sahada oyuncu kalmaz. Gereksiz şekilde oyundan atıldığını düşünüyorum. Oyuna iyi başlayamadık. İlk yarı boyunca kötü oyandık. İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayarak oyunu hareketlendirmek istedik. Penaltıdan golü yedik. Kendi sahamızda akan oyundan değil duran toplardan golü yiyoruz."

Hakan Keleş: Kaybettiğimiz için üzgünüz

GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Bu maçı kazanıp matematiksel olarak garantilemek istiyorduk. İyi başladık, ilk yarı istediğimiz bir oyun vardı ve pozisyon da vermedik. İkinci yarı öne geçmemize rağmen oyuncularda bir rahatlık olduk. Konsantrasyon kaybıyla bir anda 2-1 geriye düştük. Bugün ceza sahasına çok girdik ama son vuruşu yapamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Adana Demirspor maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz."