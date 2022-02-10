Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Arda İpcioğlu bir kez daha tarihe geçmek istiyor
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Kayakla atlama branşında 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, 11 Şubat Cuma günü yarışacağı bireysel tepe büyük kategorisinde finale çıkıp bir kez daha tarihe geçmek istiyor.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Fatih Arda'nın yarın TSİ 14.00'da bireysel tepe büyük kategorisinde eleme yarışına çıkacağı aktarıldı.
Milli sporcu da yaptığı açıklamada, ilk önce 64 sporcu arasından ilk 50'ye girerek finale kalmaya çalışacağını aktardı.
"Bireysel tepe büyük yarışında finale kalıp orada da ilk 30 girerek tarihi bir başarıya daha imza atmayı hedefliyorum. Oyunlarda ikinci yarışımıza hazırız. Antrenörüm ve ben konsantre olduk. Tüm Türkiye’den dua bekliyorum."
Etiketler: Çin
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