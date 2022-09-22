Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 19:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Faroe Adaları-Türkiye maçına Ukraynalı hakem
[Fotograf: AA]
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.
Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'daki Törsvollur Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa üstlenecek.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Anatoliy Abdula olacak.
Sıradaki Haber
21. Bosphorus Cup İstanbul'da başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz