Organizasyondan yapılan açıklamaya göre "İstanbul yelken açıyor" sloganıyla yarın başlayacak organizasyonun ilk gününde Adalar-Kalamış etabı geçilecek.

Adını İstanbul Boğazı'ndan alan organizasyonun her yıl merakla beklenen Boğaz Yarışı etabı ise 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek.

Yelkenliler, hiçbir motor gücü olmadan sadece rüzgar enerjisiyle aynı anda boğazda fora diyecek. Bosphorus Cup, Boğaz Yarışı'nın ardından 25 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarındaki yarışla sona erecek ve genel klasmanda birinciliğe ulaşan takım kupanın sahibi olacak.

IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplam sekiz kategoride gerçekleştirilecek 21. Bosphorus Cup'a başta Romanya ve Bulgaristan olmak üzere 9 ülkeden 400 sporcu katılacak. Türkiye'den ise 500'e yakın yelkenci mücadele edecek.

Gorbon: Tüm dünya takip ediyor

Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, organizasyonun tüm dünyada ciddi bir takipçisi olduğunu belirtti. Gorbon, yarışın Türkiye'nin tanıtımı için önemine değindi.

"Böylesine güç bir organizasyonu yıllardır başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bosphorus Cup dünyadaki en önemli yelken yarışlarından birisi konumunda ve Boğaz Yarışı etabı onu eşsiz kılıyor. Tüm dünyadan yelkenseverlerin takviminde yer alan, takip ettikleri bir yarış konumundayız. Bosphorus Cup, Türkiye'nin markasıdır. Yurt dışındaki tüm yelkenciler de bu markayı tanıyor, biliyor. Bu konuda büyük gurur duyuyorum.".

En iyi seyir noktaları

Bosphorus Cup'a katılacak tekneler, 24 Eylül Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölen sunacak.

Boğaz Yarışı etabında tekneler, Dolmabahçe'den start alarak Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıracak.

Çırağan Sarayı önünde yarışın tamamlanacağı etkinlik en iyi Ortaköy Meydanı, Akıntıburnu-Arnavutköy, Aşiyan ve Tarabya Koyu'ndan izlenebilecek.​​​​​​​