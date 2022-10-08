Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
F1 Japonya'da pole pozisyonu Verstappen'in
[Fotograf: AA]
Formula 1 Dünya Şampiyonası Japonya Grand Prix'sine, Hollandalı pilot Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Max Verstappen, Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 29.304 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Hollandalı pilotun 0.010 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.057 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) üçüncülüğü elde etti.
53 turluk yarış, yarın TSİ 08.00'de başlayacak.
Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) ise bir yarış galibiyeti elde etti.
Etiketler: Formula 1
Son Haberler
- 10:48
- 10:37
- 10:34
- 10:35
- 10:25
Sıradaki Haber
EURO 2024 Elemeleri'nde gruplar belli oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz