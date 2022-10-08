Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor, Alanyaspor'u konuk edecek
[Fotograf: AA]
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle 4 puan toplayan Hatay ekibi, 18. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni, Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Ruben Ribeiro karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Etiketler: Hatayspor Alanyaspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Anadolu Efes sezona galibiyetle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz