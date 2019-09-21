İngiltere Premier Lig'in 6'ncı haftasında Everton, Sheffield United'ı ağırlayacak.

Everton 7 puan ile 11'inci sırada bulunuyor.

5 puanı bulunan Sheffield United ise 15'inci sırada yer alıyor.

Everton forması giyen Cenk Tosun, milli maçlar arasından sonraki Bournemouth maçının kadrosunda almamıştı.

A Milli takımındaki etkili performansı ile dikkat çeken milli oyuncunun bu kez kadroda yer alıp almayacağı merak ediliyor.

Goodison Park'ta saat 17:00'de başlayacak Everton- Sheffield United karşılaşması, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: TRT Spor