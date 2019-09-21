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Everton - Sheffield maçı TRT Spor’da21 Eylül 2019 Cumartesi 10:07 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:08
İngiltere Premier Ligi'nde Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, bugün Sheffield United'ı konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
İngiltere Premier Lig'in 6'ncı haftasında Everton, Sheffield United'ı ağırlayacak.
Everton 7 puan ile 11'inci sırada bulunuyor.
5 puanı bulunan Sheffield United ise 15'inci sırada yer alıyor.
Everton forması giyen Cenk Tosun, milli maçlar arasından sonraki Bournemouth maçının kadrosunda almamıştı.
A Milli takımındaki etkili performansı ile dikkat çeken milli oyuncunun bu kez kadroda yer alıp almayacağı merak ediliyor.
Goodison Park'ta saat 17:00'de başlayacak Everton- Sheffield United karşılaşması, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: TRT Spor