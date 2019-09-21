Spor
Kayserispor'un konuğu Denizlispor21 Eylül 2019 Cumartesi 10:05 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:06
Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor bugün sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Bu maç öncesinde İstikbal Mobilya Kayserispor geride kalan 4 haftada 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi. Yukatel Denizlispor ise hanesine 7 puan yazdırmayı başardı.
Muhtemel 11'ler
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung- Lopes, Poulain, Abdennour, Yaser, Rienstra, Djedje, Umut, Mensah, Henrique, Adebayor
Yukatel Denizlispor: Stachowiak- Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Zeki, Aissaiti, Murawski, Recep, Barrow, Rodallega
Kaynak: TRT Spor