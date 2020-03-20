Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı koronavirüs salgınının yaşamı felç ettiğini belirtti.

"Yeni bir virüs türüne karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir mücadele veriliyor. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili kamu birimlerinin tavsiye ve uyarılarını dikkatle izleyerek, sorumlu bir vatandaş olarak gereğini yapmalıyız. Bize düşen en önemli görev, sosyal mesafemizi korumamız ve gerekmedikçe evimizden çıkmamamızdır."

"Uygulamada yaklaşık 900 video ile çeşitli hatırlatıcı programları bulunuyor"

Yasin Bölükbaşı, HisApp'ın ücretsiz olarak hizmete sunulan "dijital bir salon uygulaması" olduğunu belirtti.

"İş yoğunluğu nedeniyle spora vakit ayıramayan çalışanlar, ev işleri nedeniyle salon veya tesislere gitmeye vakti olmayan ev hanımları ve anneler, evden ayrılma durumu olmayan engelli bireyler, ekonomik, sağlık veya farklı sebeplerden ötürü boş vakti olmayan her yaş ve kesimden vatandaş için geliştirdiğimiz mobil uygulamamızda, profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde hazırlanan yaklaşık 900 video ile çeşitli hatırlatıcı programları bulunuyor."

'Engellilere özel ve su hatırlatıcı'

Bölükbaşı, Yoga, işte spor, trend egzersizler gibi birçok içeriğin yanında görme, bedensel, işitsel engelli bireylere özel çeşitli içeriklerin de uygulamada yer aldığını ifade etti.

"Ülkemizde ve Avrupa spor federasyonları arasında ilk olma özelliğine sahip, en basit seviyeden profesyonel düzeye kadar fiziksel aktivite ve üst seviye antrenman videoları bulunan uygulama, bünyesine eklediği 'Engellilere özel ve su hatırlatıcı' modülleriyle ilerlemesini sürdürmeye devam etmiştir."

Adım sayar modülü ve yapılan antrenman süreleri toplamında ilk 100 sıralamasına giren kullanıcılarına ödüller kazandıran uygulama, App Store ve Google Play'den ücretsiz indirilebiliyor.

Öte yandan federasyon, çocukların dijital ilgilerinin spora yönlendirilmesi, sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele gibi projelerini uygulama üzerinden modüler sisteme dahil edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.