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Japonya'da küme düşme kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 1, 2 ve 3. futbol liglerde küme düşme sistemi 2020 sezonunda kaldırıldı.
Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.
2. ve 3. liglerde bulunan takımlar üst liglere yükselebilecek.
Etiketler: Japonya yeni tip koronavirüs salgını kovid-19Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:34
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