Haber Giriş: Kaynak: İHA
Galatasaray'da genel kurul toplantısı ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında olağan genel kurul toplantısının geçici olarak ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye'deki spor müsabakaları ertelenmişti.
Galatasaray da bu ay yapmayı planladığı genel kurul toplantısını erteleme kararı aldı.
Sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden konuyla alakalı açıklama yaptı.
"İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge uyarınca, derneğimizin ilki 21 Mart, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısının 28 Mart tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısının, geçici olarak ertelenmesine karar verilmiştir."
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