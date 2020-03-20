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Furkan Korkmaz'ın takımında 3 koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta, 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği 76ers, oyuncular, antrenörler ve personellere koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.
Yapılan testlerin 3 kişide pozitif çıktığı belirtilirken, koronavirüse yakalananların isimleriyle ilgili bilgi verilmedi.
Ayrıca Boston Celticsli Marcus Smart, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan ABD'li oyuncu, "İyiyim, herhangi bir semptom hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Amerikan Basketbol Ligi nba Philadelphia 76ers yeni tip koronavirüs kovid-19 Milli basketbolcu Furkan KorkmazSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:03
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