The Athletic'e konuşan Nijeryalı futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımdan dolayı kulübün rahatsız olduğunu ifade etti.

"Paylaşımımdan rahatsızlardı. Başkan ile ofisinde yüz yüze konuşmak istediğimi söyledim. Bana, paylaştığım gönderiyi silmem gerektiğini ifade ettiler. Bunu reddettim, bu benim görüşüm, hislerim. Özgür bir dünyada yaşıyoruz ve düşüncelerimi ifade etmekte özgürüm."

Mikel, UEFA'nın erteleme kararı verdiği bir ortamda Türkiye'de liglerin oynanmasını doğru bulmadığını söyledi.

"UEFA, bütün ligleri erteledi. Türkiye'de neden oynanmaya devam ediyor? Bu doğru değil, bu benim fikrimdi ama Trabzonspor işin bu tarafını umursamıyordu. Onlara eve gitmek istediğimi söyledim, Onlar bana, 'Eğer evine gidersen buraya dönemezsin" dediler, ben de 'Pekala, evime gidiyorum' dedim."

"Her sabah söylediğim yalanlar yüzünden mutlu değildim"

Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor yönetimine çocuklarını görmeye ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti.

"Kulübe, çocuklarımı görmeye ihtiyacım olduğunu söyledim. Beni her sabah arıyorlar ve telefonda ağlıyorlardı. Sokakta neden kimsenin birbirine dokunmadığını, arkadaşlarının neden oynamaya gelmediğini soruyorlardı. Onları panik haline sokmamak için her sabah söylediğim yalanlar yüzünden mutlu değildim."

"Aldığım karar her şeye değerdi"

John Obi Mikel, alacaklarından vazgeçtiğini ama aldığı kararın doğru olduğunu vurguladı.

"Kontratımdan vazgeçerek finansal anlamda büyük bir darbe aldığımı söyleyebilirim ama aldığım karar, her kuruşuna değerdi. Londra'ya indiğimde kız arkadaşım tedirgindi çünkü İngiltere hükümetinin uçuşları iptal etme durumu söz konusuydu. Bunun aylar sürdüğünü, çocuklarımı göremediğimi ve onlara yardım edemediğimi düşünsenize..."

"Ligi kazanma ihtimalimiz vardı"

Mikel, Trabzonspor ile yollarını ayırmadan önce oynadığı futboldan zevk aldığını vurguladı.

"Trabzonspor'da her hafta oynuyordum, her şey iyiydi. Takım kazanıyordu ve ligin zirvesindeydik. İyi oynuyorduk. Oynadığım futboldan zevk alıyordum ve ligi kazanma ihtimalimiz vardı ama doğru şeyi yapmak adına ben bundan vazgeçtim."

"Trabzonspor'a geri dönme ihtimalim yok"

Kariyer planlaması hakkında da konuşan Nijeryalı oyuncu, "Trabzonspor'a geri dönme ihtimalim yok. Kariyerimdeki yeni açacağım sayfaya odaklandım. Neresi olacak bilmiyorum, evime yakın olmak istiyorum. Belki İngiltere olur, bilemiyorum. Neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.