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Trabzonspor: Pes etmedik, vazgeçmedik
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelendiğinin duyurulması sonrası, bir açıklama yayımladı.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından "evde kal" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Pes etmedik, vazgeçmedik, hayallerimizi sadece erteledik. Çünkü her şeyin başı sağlık. Stadımızda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. #EvdeKal pic.twitter.com/1ioHV8KIop— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) March 19, 2020
Etiketler: Trabzonspor yeni tip koronavirüs salgını kovid-19Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 20:01
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