Erteleme kararına saygı duyduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Bu devletimizin aldığı bir karardır biz ilk günden beri hep bunu söyledik devletimizin alacağı kararlara saygı duyacağız." dedi.

"Biz bu olayda hiçbir zaman çıkar gözetmedik"

Sağlığın öncelikli olduğunu belirten Ağaoğlu, "Bu olayda bir tane de oyuncumuzu kaybettik ama sesimizi çıkarmadık" ifadelerini kullandı.

"Bazıları üzerimizden hem algı hem de yalan haber yaptı"

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un erteleme istemediği üzerine haberler yapıldığını söyledi.

"Vay efendim Trabzonspor iki kulüple birlikte ertelenmeyi istememiş... Hayır, ilk kez size, TRT SPOR'a söylüyorum. Biz ve tüm kulüpler ertelensin istedik. Ve bu konu üç gündür konuşuldu hepimiz hemfikirdir.

Ağaoğlu, Trabzonspor camiası olarak alınan kararların arkasında olduklarını dile getirdi.

"Ancak tek tedirginliğimiz sürenin belirlenmemesi biz şimdi oyunculara ne kadar izin vereceğiz onu belirlemeliyiz. O konuda açığa çıkarsa sorun yok sağlık her şeyden öte..."

"Yurt dışına gitmeleri söz konusu değil. Takım salı gününe kadar izinli"

Ağaoğlu, takıma şu an izin verildiğini belirtti.

"Salı gününe kadar takımımız izinli. Salı günü tesislerimizde çalışmalarımıza başlayacağız. Hem yerli hem de yabancı oyuncularımız Trabzon’da olacak. Yurt dışına gitmeleri söz konusu değil. Salı günü çalışmalara başlayacağız. Ligin başlama zamanı da belli değil çünkü salgının ilerleyişine göre kararlar alınacak. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği Toplantısı mutlaka olur ve orada konuşulur” dedi.