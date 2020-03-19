Monaco Otomobil Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bu sene 78. kez koşulması planlanan yarış, salgının sebep olduğu belirsizlik ortamı ve lojistik güçlüklerden dolayı iptal edildi.

Böylece 2020 Formula 1 takvimindeki yarış sayısı 21'e düştü. F1 otomobilleri, 1954'ten bu yana ilk kez Monaco sokaklarında yarışamayacak.