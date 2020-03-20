Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptığı yazılı açıklamasında, Kovid-19'a karşı yapılan çalışmalara değinerek, virüsle mücadele için kriz merkezi oluşturulduğunu, kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldığını aktardı.

22 Mart'ta yapılması planlanan maratonun koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini anımsatan Seçer, "Bizim için önemli bir etkinlikti ancak bunu 23-25 Ekim'e ertelemek durumunda kaldık. Umut ediyorum kısa bir süre içerisinde insanlık bu mücadeleden galip çıkacak ve hayatımız normalleşecek." ifadelerini kullandı.

Vahap Seçer, "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla düzenlenecek maratonun, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) "Silver Label" kategorisinde sınıflandırıldığını vurguladı.