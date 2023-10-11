EURO 2032 Türkiye'ye katkı sağlayacak: 2 milyon turist, 1 milyar dolar gelir

EURO 2032'yi İtalya ile ortak düzenleyecek Türkiye, organizasyondan birçok katkı sağlayacak. Turnuva esnasında kısa vadede 1 milyar doların üzerinde gelir elde edecek Türkiye'nin uzun vadede de turizm gelirinin de artması hedefleniyor.

Yapılan projeksiyonlara göre 2032'de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na 2 milyondan fazla kişinin gelmesi bekleniyor. Turnuvayı ekranlarda ise yaklaşık 6 milyar kişinin izleyeceği öngörülüyor.

Şimdiye kadar Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapan ülkeler arasında en yüksek ciroya ulaşan, Fransa oldu. Fransa, EURO 2016’dan 1,9 milyar euro ciro elde etti.

12 Avrupa şehrinde turne formatında ve pandemi düzenlemeleri nedeniyle seyirci sayısı azaltılmış statlarda gerçekleştirilen EURO 2020 ise 1,8 milyar euro gelir getirdi.