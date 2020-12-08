Galatasaraylı Etebo, transferi hakkında konuştu. Stoke City’den kiralanan Nijeryalı oyuncu, sarı kırmızılı ekipte kalmak istediğini söyledi.

Devre arasında takımdan ayrılacağına dair çıkan haberleri değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Tek amacım takım arkadaşlarıma yardımcı olmak" dedi.

İstanbul'da mutlu olduğunu belirten Etebo, şu anda takımın ligde daha güçlü olmasına odaklandığını da sözlerine ekledi.

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, 10 resmi maçta forma giydi. Yaşadığı sakatlıkla Türkiye kariyerine başlayan Etebo, sadece 3 maça 11’de başladı .

Takımına gol ve gol pası katkısı yapamayan Etebo, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gördü.

Galatasaray’ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Etebo için 7,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Etebo Karo, sarı kırmızılılardan yıllık 1 milyon 200 bin euro alıyor.