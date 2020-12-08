UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Sivasspor, perşembe akşamı İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak.

Bloomfield Stadyumu'nda saat 23.00’te başlayacak mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Treimanis’in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Martins Svipsts yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.