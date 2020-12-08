Göztepe Kulübünün İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenenler yararına Göztepeli İş Adamları Derneği iş birliği ile düzenlediği "Birlikte Aşacağız" kampanyası kapsamında 9 Aralık Çarşamba günü seyircisiz oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı için bilet satışı devam ediyor.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de 35 liradan satışa çıkarılan biletlerden 1925 tane satın aldı.

Biletler, "https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/goztepe-alanyaspor-birlikte-asacagiz/1546319" internet adresinden temin edilebiliyor.

Bilet satışlarının 31 Aralık Perşembe günü saat 15.00'e kadar devam edeceği kampanya kapsamında toplanan tüm bağışlar "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına bağışlanacak.

Alanyaspor'dan destek

Alanyaspor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki depremzedelere destek için Göztepe ile oynanacak erteleme maçının biletlerinin satışa sunulduğunu hatırlattı.

İzmir'deki depremzedelere destek için Göztepe ile oynayacağımız erteleme maçının biletleri satışa sunuldu. Biz de taraftarlarımızı destek biletlerinden satın alarak, kenetlenmeye ve yaraları sarmaya katkıda bulunmaya davet ediyoruz!#BirlikteAşacağız



https://t.co/YowxUj58Rc https://t.co/haezm28828 — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) December 7, 2020

Taraftarlara çağrıda bulunulan açıklamada, "Biz de taraftarlarımızı destek biletlerinden satın alarak, kenetlenmeye ve yaraları sarmaya katkıda bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.