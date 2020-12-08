Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ekvadorlu futbolcunun arka alt adale zarında 1. derece kısmi yırtık tespit edildi.
Geçtiğimiz haftalarda milli takım kampında koronavirüs testi pozitif çıkan ve sarı-lacivertli formasından uzak kalan 31 yaşındaki hücum oyuncusunun tedavisine başlandığı öğrenildi.
Etiketler: Fenerbahçe
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