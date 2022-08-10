Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Estudiantes, Jose Sosa'yı transfer etti
[Fotograf: AA]
Arjantin ekibi Estudiantes, Fenerbahçe'den ayrılan eski futbolcusu Jose Sosa'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Profesyonel kariyerine Estudiantes'te başlayan Sosa, Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist Kharkiv, Milan, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giydi.
Geçen sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2 asist yaptı.
Etiketler: Fenerbahçe
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