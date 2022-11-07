Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını kazanan ilk Orta Doğu ve Müslüman ülke olarak tarihe geçen Katar, geride kalan 12 yıl boyunca kupa tarihinde iz bırakacak bir organizasyona imza atabilmek için yüksek bütçe ve teknolojiyi, mimari estetikle bir araya getirerek 8 stat inşa etti.

"Dr Cool" olarak da bilinen Katar Üniversitesi Makine Mühendisliği Profesörü Saud Abdul Ghani öncülüğünde bütün statları klimalı hale getiren organizasyon, sıcaklığı 18-24 derece arasında tutmayı hedefliyor.

Güneş enerjisi kullanılarak önceden soğutulan hava, tribün koltuklarının altına, yedek kulübelerine ve saha kenarına kurulan sistemle stat içine verilecek.

Alerjik yapıya sahip futbolseverlerin etkilenmeyeceği şekilde temizlenen hava, maç boyunca geri çekilecek, soğutulacak ve filtrelendikten sonra yeniden stada verilecek.

Söz konusu teknolojinin 2026 Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer alan ABD'nin Houston, Los Angeles, Miami gibi yaz aylarında yüksek sıcak ortalamalarına sahip kentlerinde de kullanılması bekleniyor.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak statlar ve özellikleri şöyle:

Açılışta dünyayı selamlayacak: Al Bayt Stadı

Katar ile Ekvador arasında 20 Kasım'da oynanacak açılış maçında dünyayı selamlayacak Al Bayt Stadı, bölgedeki halk tarafından yüzyıllardır kullanılan "bayt al sha'ar" çadırlarından esinlenilerek tasarlandı.

Çadırların ip detaylarının bile yansıtıldığı sıra dışı bir görünüme sahip 60 bin kişilik stat, ülkenin en kuzeyinde ve ulaşım metro istasyonundan otobüslerle sağlanıyor.

Katar'ın küçük bir kenti olan Al Khor'da inşa edilen ve bir yarı final maçına ev sahipliği yapacak stadın kapasitesi kupa sonrasında değişmeyecek.

Stadın maç programı şöyle:

20 Kasım, TSİ 19.00: Katar-Ekvador

23 Kasım, TSİ 13.00: Fas-Hırvatistan

25 Kasım, TSİ 22.00: İngiltere-ABD

27 Kasım, TSİ 22.00: İspanya-Almanya

29 Kasım, TSİ 18.00: Hollanda-Katar

1 Aralık, TSİ 22.00: Kosta Rika-Almanya

4 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 tura

10 Aralık, TSİ 22.00: Çeyrek final

14 Aralık, TSİ 22.00: Yarı final

Şampiyonu belirleyecek stat: Lusail

Karakteristik ışık ve gölge etkileşiminden ilham alınarak tasarlanan Lusail, 80 bin kişilik kapasitesiyle Katar'daki en büyük stat olmasının yanı sıra, perdenin kapanacağı maça da ev sahipliği yapacak.

Stadın cephesi ise bölgede medeniyetin yükselişi sırasında günlük hayatta kullanılan eşyaların ya da el işi sanat eserlerinin üzerindeki karmaşık motifleri yansıtıyor.

Stat, 9 Eylül'de Suudi ekibi Al Hilal ile Mısır temsilcisi Zamalek arasında oynanan Süper Kupa maçıyla test edildi.

Katar'a favori olarak gelen Arjantin ve Brezilya'nın müsabakalarına da ev sahipliği yapacak Lusail Stadı'nın maç programı şöyle:

22 Kasım, TSİ 13.00: Arjantin-Suudi Arabistan

24 Kasım, TSİ 22.00: Brezilya-Sırbistan

26 Kasım, TSİ 22.00: Arjantin-Meksika

28 Kasım, TSİ 22.00: Portekiz-Uruguay

30 Kasım, TSİ 22.00: Suudi Arabistan-Meksika

2 Aralık, TSİ 22.00: Kamerun-Brezilya

6 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 turu

9 Aralık, TSİ 22.00: Çeyrek final

13 Aralık, TSİ 22.00: Yarı final

18 Aralık, TSİ 18.00: Final

Balıkçılık ve inci dalışı geçmişini yansıtıyor: Al Janoub Stadı

Başkent Doha'ya 20 kilometreden az bir mesafede yer alan fütüristik Al Janoub Stadı, 2016 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlandı.

Çizgileri, yine Hadid'in tasarladığı ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda su sporlarına ev sahipliği yapan Aquatics Center'ı anımsatan stadın kapasitesi 40 bin kişi.

AI Wakrah kentinin balıkçılık ve inci dalışı geçmişinden esinlenilerek yapılan, zarif kıvrımlarıyla etkileyici bir kuşbakışı görüntüye sahip Al Janoub Stadı, turnuva açılışını son şampiyon Fransa'yı ağırlayarak yapacak.

Statta oynanacak maçlar şöyle:

22 Kasım, TSİ 22.00: Fransa-Avustralya

24 Kasım, TSİ 13.00: İsviçre-Kamerun

26 Kasım, TSİ 13.00: Tunus-Avustralya

28 Kasım, TSİ 13.00: Kamerun-Sırbistan

30 Kasım, TSİ 18.00: Avustralya-Danimarka

2 Aralık, TSİ 18.00: Gana-Uruguay

5 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu

Güneş hareket ettikçe renk değiştiriyor: Education City Stadı

Al Rayyan kentinde bulunan ve metroyla gidilebilen Education City Stadı, cephesindeki elmas benzeri geometrik desenler oluşturan üçgenler sayesinde güneş hareket ettikçe renk değiştirme özelliğiyle öne çıkıyor.

Üniversiteler, yeşil alanlar ve yüksek teknolojili tesislerle çevrili stat, Dünya Kupası sonrasında toplumun ve kampüsün ihtiyaçlarına hizmet vermeye devam edecek.

Şubat 2020'de Bayern Münih ile Tigres UANL arasında oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 40 bin kişi. Kapasite daha sonra üniversitelerin atletizm takımlarının kullanılabilmesi için 25 bine düşürülecek.

Biri çeyrek final olmak üzere 8 maça ev sahipliği yapacak statta oynanacak karşılaşmalar şöyle:

22 Kasım, TSİ 16.00: Danimarka-Tunus

24 Kasım, TSİ 16.00: Uruguay-Güney Kore

26 Kasım, TSİ 16.00: Polonya-Suudi Arabistan

28 Kasım, TSİ 16.00: Güney Kore-Gana

30 Kasım, TSİ 18.00: Tunus-Fransa

2 Aralık, TSİ 18.00: Güney Kore-Portekiz

6 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu

9 Aralık, TSİ 18.00: Çeyrek final

Taraftarlar klimalı yollarla ulaşacak: Ahmed Bin Ali Stadı

Yerel kültür ve geleneklerden esinlenilerek tasarlanan Ahmed Bin Ali Stadı, mimarisinde çevresindeki kum tepelerini yansıtan cepheleri ve ülkenin farklı özelliklerini tasvir eden geometrik desenleri barındırıyor.

Education City Stadı ile arasında sadece bir metro durağı bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'na istasyondan klimalı bir yolla ulaşılıyor.

Galler'in gruptaki üç maçına da ev sahipliği yapacak stat, 40 bin kişilik kapasiteye sahip ancak Education City Stadı'nda olduğu gibi burada da kapasite kupa sonrasında 21 bine düşürülecek.

Stadın ev sahipliği yapacağı maçlar şöyle:

21 Kasım, TSİ 22.00: ABD-Galler

23 Kasım, TSİ 22.00: Belçika-Kanada

25 Kasım, TSİ 13.00: Galler-İran

27 Kasım, TSİ 13.00: Japonya-Koska Rika

29 Kasım, TSİ 22.00: Galler-İngiltere

1 Aralık, TSİ 18.00: Hırvatistan-Belçika

3 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 turu

3-2-1 müzesi ziyaretçileri bekliyor: Uluslararası Halife Stadı

1976 yılında inşa edilen Katar spor tarihinin simge yapısı Uluslararası Halife Stadı, 2011'de Asya Kupası finali, 2019'da Dünya Atletizm Şampiyonası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası başta olmak üzere çok sayıda önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.

40 bin kişilik kapasitesiyle bu kez Dünya Kupası heyecanına ortak olmaya hazırlanan stadın önemli özelliklerinden biri, içinde yer alan 3-2-1 müzesi. Müzede, Pele, Maradona ve Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu dünya futbolunun efsane isimlerinin imzaladığı hatıra eşyaları ziyaretçileri bekliyor.

Japonya, 11 yıl önce AFC Asya Kupası'nı kazandığı statta iki maç oynayacak.

Brezilya, Arjantin, İngiltere, İspanya, Uruguay gibi dünya futbolunun lider ülkelerini hazırlık karşılaşmalarında ağırlayan Uluslararası Halife Stadı'nın maç programı şöyle:

21 Kasım, TSİ 16.00: İngiltere-İran

23 Kasım, TSİ 16.00: Almanya-Japonya

25 Kasım, TSİ 19.00: Hollanda-Ekvador

27 Kasım, TSİ 19.00: Hırvatistan-Kanada

29 Kasım, TSİ 18.00: Ekvador-Senegal

1 Aralık, TSİ 22.00: Japonya-İspanya

3 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu

17 Aralık, TSİ 18.00: Üçüncülük maçı

Tamamen sökülebilir ilk Dünya Kupası stadı: Stat 974

Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan Stat 974, kupa tarihinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla da tarihe geçti.

Stada ismini veren 974 rakamı ise hem Katar'ın uluslararası arama kodu hem de inşaatı sırasında kullanılan nakliye konteynırlarının tam sayısı.

Turnuva sonrasında tamamen sökülmesi planlanan 40 bin kişilik stadın kupa programı şöyle:

22 Kasım, TSİ 19.00: Meksika-Polonya

24 Kasım, TSİ 19.00: Portekiz-Gana

26 Kasım, TSİ 19.00: Fransa-Danimarka

28 Kasım, TSİ 19.00: Brezilya-İsviçre

30 Kasım, TSİ 22.00: Polonya-Arjantin

2 Kasım, TSİ 22.00: Sırbistan-İsviçre

5 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 turu

"Gahfiya" esin kaynağı oldu: Al Thumama Stadı

Doha'nın güneyinde yer alan 40 bin kişilik stat, bölgedeki erkeklerin başlıklarını yerinde tutmak için kullandıkları "Gahfiya"dan esinlenerek tasarlandı.

Grup aşamasında ev sahibi Katar'ın yanı sıra İspanya, Hollanda, ABD ve Kanada'nın maçlarına ev sahipliği yapacak stadın üst iki katının sökülerek kapasitesinin turnuvadan sonra 20 bine düşürülmesi öngörülüyor.

Bir çeyrek final maçının da oynanacağı Al Thumama Stadı'nın kupa programı şöyle:

21 Kasım, TSİ 19.00: Senegal-Hollanda

23 Kasım, TSİ 19.00: İspanya-Kosta Rika

25 Kasım, TSİ 16.00: Katar-Senegal

27 Kasım, TSİ 16.00: Belçika-Fas

29 Kasım, TSİ 22.00: İran-ABD

1 Aralık, TSİ 18.00: Kanada-Fas

4 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu

10 Aralık, TSİ 18.00: Çeyrek final