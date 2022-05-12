Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esra Yıldız, İtalyan rakibine yenilerek elendi
[Fotoğraf: AA]
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Yıldız, İtalyan rakibi Alessia Mesiano'yo mağlup olarak elendi.
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın dördüncü gününde 60 kilo son 32 tur maçında ringe çıkan Esra, İtalya'dan Alessia Mesiano ile karşılaştı.
Müsabakada istediği performansı gösteremeyen milli sporcu, rakibine mağlup oldu ve organizasyona veda etti.
Etiketler: Milli Sporcular
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