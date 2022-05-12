Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın dördüncü gününde 60 kilo son 32 tur maçında ringe çıkan Esra, İtalya'dan Alessia Mesiano ile karşılaştı.

Müsabakada istediği performansı gösteremeyen milli sporcu, rakibine mağlup oldu ve organizasyona veda etti.