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Spor
AA 16.05.2023 10:39

Eskrim Erkekler Epe Dünya Kupası İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenecek.

Eskrim Erkekler Epe Dünya Kupası İstanbul'da düzenlenecek
[Fotograf: AA]

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyona, 65 ülkeden 348 eskrimci katılacak.

Türkiye'yi 20 milli eskrimci temsil edecek

Epe Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:

Bireysel: Burak Atay, Berke Ayberk, Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Doruk Erolçevik, Uğur Kınalı, Mert Ahmet Koç, Murat Meriç, Çınar Öğüt, Cengizhan Öner, Göksu Mert Oran, Bora Özaltın, Bumin Kağan Özdemir, Ömer Kaan Öztunç, Ali Ege Say, Ali Mustafa Seçik, Özgür Ege Şenyurdusev, Mehmet Tezcan, Ata Tol, Yalgın Yeter

Takım: Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Mehmet Tezcan, Yalgın Yeter.

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