Başakşehir'in rakibi Ümraniyespor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligdeki son maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Başakşehir, haftaya 51 puanla 5. sırada giriyor.

Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet özlemine son veren HangiKredi Ümraniyespor ise 26 puanla 17. sırada bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.

Altı oyuncu kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 6 futbolcu, maçta kart görmeleri durumunda 35. haftada oynanacak Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.