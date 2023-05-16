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Spor
AA/İHA 16.05.2023 09:49

Uruguay Milli Takımı Marcelo Bielsa ile anlaştı

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevine Marcelo Bielsa'nın getirildiğini duyurdu.

Uruguay Milli Takımı Marcelo Bielsa ile anlaştı
[Fotograf: İHA]

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için 67 yaşındaki Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ile anlaştıklarını açıkladı.

Uruguay Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bielsa'nın 2026 Haziran ayına kadar Uruguay'ın başında olacağı belirtildi.

Marcelo Bielsa, 17 Mayıs Çarşamba günü Uruguay'ın Montevideo şehrinde bulunan Estadio Centenario'da taraftarlara takdim edilecek.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ı çalıştıran Bielsa, teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Newell's Old Boys, Atlas, CF America, Velez, Espanyol, Arjantin, Şili, Athletic Bilbao, Marsilya ve Lille'de görev aldı.

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na gruplarda veda eden Uruguay, Diego Alonso ile Aralık 2022'de yollarını ayırmıştı. Şubat ayında ise Marcelo Broli, geçici teknik direktörlüğe getirilmişti.
 

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