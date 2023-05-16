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Spor
AA 16.05.2023 00:48

Liverpool galibiyet serisini 7 maça çıkardı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup ederek, art arda 7. galibiyetini aldı.

Liverpool galibiyet serisini 7 maça çıkardı
[Fotograf: Reuters]

Ligin 36. haftasında, ilk 4 arasına girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesini sürdüren Liverpool, kümede kalmayı hedefleyen Leicester City'ye King Power Stadı'nda konuk oldu.

Konuk ekip, 33. ve 36. dakikalarda Curtis Jones ve 71. dakikada Trent Alexander-Arnold'un ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 yendi. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, üç golün de asistini yaptı.

Ligde galibiyet serisini 7 maça çıkaran Liverpool, 65 puanla beşinci sıradaki yerini korudu ve üstünde yer alan Newcastle United ve Manchester United ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 30 puanlı Leicester City ise 19. sırada kaldı.

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