Voleybol Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart üst üste üçüncü kez şampiyon

Halkbank ile Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 2022-2023 sezonunun şampiyonun belli oldu. TRT Spor'dan naklen yayınlanan mücadele TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.

Nefes kesen serinin 5. ve son maçında Ziraat Bankkart, Halkbank 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakanın ilk setinde her iki takım da hücumda ve savunmada etkili oynadı. 19-19'a kadar karşılıklı sayıların alındığı setin sonlarına doğru az hata yapan Ziraat Bankkart, ilk seti 25-22 önde bitirdi.

Juantorena 'ace' ile ilk seti noktalıyor.



Set sonucu:



(0) Halkbank 22-25 Ziraat Bankkart (1) pic.twitter.com/JsVCqVN0Qj — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) May 15, 2023

İkinci sete iyi başlayan Halkbank, setin başlarında farkı 2 sayıya (10-8) çıkardı. Hücum ve defansta etkinliğini artıran Ziraat Bankkart, 3-0'lık seri yakalayarak 11-10 öne geçti.

Özellikle Abdel Aziz ile etkili servisler kullanan, defansta da blokları iyi kullanan Halkbank, 5-0'lık seri yakalayarak 15-11 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Halkbank, ikinci seti 25-20 önde tamamladı.

Şampiyonluk maçına denge geliyor.



2. set sonucu:



(1) Halkbank 25-20 Ziraat Bankkart (1) pic.twitter.com/3UJu4LeRGL — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) May 15, 2023

Üçüncü sete daha etkili başlayan Ziraat Bankkart, mücadelenin başında 3 sayı (2-5) fark yakaladı. Jaeschke'nin etkili servisleriyle 5-0'lık seri yakalayan Halkbank, 7-5 öne geçti.

Setin ortalarına doğru karşılıklı sayılar alınırken, blokta etkinliğini artıran Ziraat Bankkart, aradaki farkı kapatarak 3 sayı (10-13) öne geçti. İyi oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-20 kazandı.

Ziraat Bankkart üst üste 3. şampiyonluktan yalnızca 1 set uzakta.



Set sonucu:



(1) Halkbank 20-25 Ziraat Bankkart (2) pic.twitter.com/t9Ce2bEjMm — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) May 15, 2023

Dördüncü sete iyi başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 12-9 öne geçti. Ma'a'nın etkili servisleriyle 3-0'lık seri yakalayan Halkbank, 12-12 eşitliği yakaladı.

16-16'ya kadar karşılıklı sayıların alındığı setin sonlarına doğru az hata yapan Ziraat Bankkart, dördüncü seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

ŞAMPİYON ZİRAAT BANKKART!



AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu play-off final eşleşmesi 5. maçında deplasmanda Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart; seriyi 3-2 kazandı ve üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürdü.



22-25, 25-20, 20-25 ve 22-25 pic.twitter.com/Im4DUdoqAd — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) May 15, 2023

Üst üste üçüncü şampiyonluk

Ziraat Bankkart, 2020-2021 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Geçen sezonda bir diğer başkent temsilcisi Halkbank'ı geçerek şampiyon olan Ziraat Bankkart, bu yıl da aynı başarıyı göstererek kupayı üst üste üçüncü kez müzesine götürdü.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a, Jaeschke, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Bruno, Mustafa Koç)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Juantorena (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Halil İbrahim Yücel)

Setler: 22-25, 25-20, 20-25, 22-25

Süre: 128 dakika (30, 28, 36, 34)

Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart’ı tebrik etti.

"TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Halkbank ile Ziraat Bankkart arasında oynanan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde rakibini yenerek 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımını kutluyorum. 3. kez şampiyon olarak kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart’ın başarılarının devamını diliyor, Halkbank’ı da final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."