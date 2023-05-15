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Spor
AA 15.05.2023 20:42

Barcelona lig şampiyonluğunu kent merkezinde kutladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2022-2023 sezonunun şampiyonu Barcelona, kent merkezinde kutlama yaptı.

Barcelona lig şampiyonluğunu kent merkezinde kutladı
[Fotograf: Reuters]

Barcelona'da futbolcular ve teknik direktör Xavi Hernandez liderliğindeki teknik heyet, üstü açık otobüsle Camp Nou stadından çıkarak, kent merkezinde tur attı ve taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı.

İspanya Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde geçtiğimiz haftalarda şampiyon olan Barcelona kadın futbol takımı da diğer bir üstü açık otobüsle kutlamalarda yer aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sokaklara dökülen Barcelonalı taraftar tüm güzergah boyunca şarkı söyleyip, tezahüratlar ederek, şampiyonluk kutlamalarına eşlik etti.

Son olarak 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Barcelona, dün akşam deplasmanda Espanyol'u 4-2 yenerek ligin bitimine 4 hafta kala, ezeli rakibi Real Madrid'in 14 puan önünde şampiyonluğunu ilan etmişti.

Üç yıl aradan sonra, tarihindeki 27. lig şampiyonluğunu kazanma başarısı gösteren Barcelona, La Liga’da Real Madrid'in (35 kez) ardından en çok şampiyon olan kulüp olarak biliniyor.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Barcelona'da ikinci sezonunu geçiren teknik direktör Xavi Hernandez ve Temmuz 2022’de Katalan takımına transfer olan ve şu anda 21 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, Katalan takımında ilk şampiyonluklarına kavuşmuştu.

Diğer yandan Espanyol ve Barcelona takımları arasında dün oynanan derbi maçı sonrasında Espanyollu bir grup taraftarın sahaya inerek, şampiyonluk kutlaması yapan Barcelonalı futbolculara saldırması polemik oldu.

Olaylar büyümeden Barcelonalı futbolcular ve teknik heyet soyunma odasına kaçsa da Espanyol kulübü bir grup taraftarının sahaya girip taşkınlık yapmasından dolayı özür dileyip, sorumluların cezalandırılacağı duyurdu.

Ligde kalma mücadelesi veren Espanyol kulübüne, çıkan olaylardan dolayı ceza verilmesi bekleniyor.

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