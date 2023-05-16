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Spor
AA 16.05.2023 10:32

Afyonkarahisar'da 3 ayrı motokros şampiyonası düzenlenecek

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası, 20-21 Mayıs'ta Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Afyonkarahisar'da 3 ayrı motokros şampiyonası düzenlenecek
[Fotograf: AA]

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, dünyanın en önemli pistlerinden birine sahip Afyonkarahisar, hafta sonu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'den genç motokrosçulara ev sahipliği yapacak.

Afyonkarahisar Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyonlara Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların katılması bekleniyor.

Üç farklı şampiyona bir arada yapılacak

Anadolu Motor Sporları Kulübü organizatörlüğünde düzenlenecek organizasyonlarda, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı, BMU Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışı ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk yarışında sporcular, kürsüye çıkmak için mücadele edecek.

Şampiyonalarda MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50cc, 65cc ve 85 cc kategorilerinde yarışlar düzenlenecek.

Organizasyonlar, 20 Mayıs Cumartesi günü antrenman ve sıralamalarla başlayacak. Aynı gün MX, MX senior, veteran ve minik sporcuların yer aldığı 50 cc sınıflarının ilk etap yarışları yapılacak.

Sporcular, 21 Mayıs Pazar günü ise iki etap halinde son yarışlarına çıkacak.


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