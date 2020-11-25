Trabzonspor'da gündemdeki isim, Abdülkadir Ömür. Eski formundan uzak bir görüntü çizen genç yıldızla ilgili, önemli bir açıklama geldi.

Bir dönem Trabzonspor'u çalıştıran Sadi Tekelioğlu, formunda düşüş gözlenen Abdülkadir Ömür'e tavsiyelerde bulunarak, eski gücünden uzaklaştığının altını çizdi.

"Abdülkadir futbola odaklanmalı. Sadece top oynamalı. Çelimsizken çok daha fazla koşuyor, çok daha fazla iş beceriyordu."

Tekelioğlu, Abdulkadir Ömür'ün yeterince antrenman yapması halinde eski gücüne kavuşacağını da vurguladı.